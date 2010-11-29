Венский суд вызовет Рамзана Кадырова на допрос по делу Умара Исраилова

В Венском суде закончена первая часть слушаний по делу Умара Исраилова, и судья принял решение о вызове на допрос главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

По данным сайта правозащитной организации "Мемориал", запрос будет направлен через органы российской прокуратуры.

"Аргументы.ру" сообщали, что на скамье подсудимых оказались три человека, которых обвиняют в причастности к убийству Исраилова "при попытке его похищения".

Напомним, Умар Исраилов бежал в Австрию в 2006 году и подал в Европейский суд по правам человека иск против России, в котором обвинял президента Чечни в систематическом использовании пыток и похищений в период с 2003 по 2005 год.

Лидер Чеченской Республики отрицает причастность к преступлению.

При этом ранее австрийский судья не считал нужным присутствие Рамзана Кадырова в Австрии, допуская, что допрос вполне можно провести в формате интернет-конференции.

Вероятно обстоятельства изменились.