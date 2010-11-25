Число зараженных холерой на Гаити к концу года может достигнуть 400 тысяч

Всеамериканская организация здравоохранения предполагает, что количество зараженных холерой на острове Гаити в 2011 году может достигнуть 400 тысяч человек, включая уже больных.

По данным Associated PressТакже, от холеры на Гаити умерло уже более 1400 человек, и более 60 240 проходят лечение от обезвоживания.

"Аргументы.ру" писали, что гаитяне обвиняют контингент войск ООН из Непала в распространении холеры. 15 ноября прошла акция протеста в Кап-Аитьен на Гаити, после чего ООН признала, что на базе войск из Непала существовали проблемы с санитарией и гигиеной, но оказалось что солдаты не несут ответственности за вспышку холеры.