В Камбодже сегодня общенациональный день траура (ВИДЕО)

В Камбодже сегодня, 25 ноября, день общенационального траура по жертвам страшной трагедии на водном фестивале. В результате давки погибли, по последним данным, 347 человек.

Следствию удалось установить, что причиной случившегося могли стать колебания конструкции моста. Как выяснилось, он может качаться от порывов ветра или большой нагрузки. А собравшиеся, видимо, решили, что сооружение вот-вот обрушится, и началась паника, передает Первый Канал.

"Аргументы.ру" сообщали, что правительство Камбоджи выплатит семьям погибших по 1,25 тысячи долларов, а каждый пострадавший в давке получит 250 долларов.