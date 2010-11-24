На острове Ёнпхёндо сгорело 70% лесов в пожарах после обстрела КНДР

Жители южнокорейского острова Ёнпхёндо в Желтом море совместно с пожарными ведут борьбу с лесными пожарами, начавшимися после артобстрела со стороны Севера. Однако несмотря на все принимаемые меры, огонь продолжает распространяться.

Власти портового города Инчхон, которому административно подчинен остров заявили, что начавшиеся в результате обстрела пожары уничтожили множество домов, а также около 70% территории лесов и полей Ёнпхёндо, жители которого занимаются сельским хозяйством, передает ИТАР-ТАСС.

В настоящее время 760 стариков и детей укрылись в бетонных бомбоубежищах, на остров завезены запасы продовольствия и питьевой воды.

По распоряжению центральных властей, движение гражданских паромов, судов и малой авиации в районе вооруженного столкновения временно запрещено.

"Аргументы.ру" сообщали, что командование войсками КНДР после свершившегося обстрела южнокорейского острова Йонпхендо угрожает продолжить атаки на Южную Корею, в том случае, если Сеул нарушит морскую линию в Желтом море, которая разделяет два корейских государства.

Остров Ёнпхёндо расположен всего в 3 км от морской границы с КНДР.