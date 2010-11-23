Давка в Камбодже на Фестивале воды унесла жизни 375 человек (ВИДЕО)

В Камбодже скорбят по погибшим в результате давки на ежегодном празднике - в толпе были затоптаны 375 человек и более 700 получили ранения. Паника началась на мосту и пока не понятно по какой причине.

Многих пострадавших не успели спасти, так как больницы не справлялись с наплывом раненых, передает Первый Канал.

"Аргументы.ру" сообщали, что давка началась на мосту, соединяющем город и остров, на котором проходил праздничный концерт по случаю закрытия фестиваля. По некоторым данным, изначально 10 человек в толпе потеряли сознание, что вызвало панику и привело к давке.

Четверг, 25 ноября, объявлен в стране общенациональным днем траура.