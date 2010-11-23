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Давка в Камбодже на Фестивале воды унесла жизни 375 человек (ВИДЕО)

23 ноября 2010, 20:04 [ «Аргументы Недели» ]

Давка в Камбодже на Фестивале воды унесла жизни 375 человек (ВИДЕО)

В Камбодже скорбят по погибшим в результате давки на ежегодном празднике - в толпе были затоптаны 375 человек и более 700 получили ранения. Паника началась на мосту и пока не понятно по какой причине.

Многих пострадавших не успели спасти, так как больницы не справлялись с наплывом раненых, передает Первый Канал.

"Аргументы.ру" сообщали, что давка началась на мосту, соединяющем город и остров, на котором проходил праздничный концерт по случаю закрытия фестиваля. По некоторым данным, изначально 10 человек в толпе потеряли сознание, что вызвало панику и привело к давке.
Четверг, 25 ноября, объявлен в стране общенациональным днем траура.

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Бузова вновь спровоцировала слухи о романе с известным юмористом

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В сети обсуждают алый лаковый наряд Надежды Бабкиной

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Якутские фанаты "Игры престолов" передали Джорджу Мартину подарок

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//Экономика

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Средний чек жителя России за один поход в магазин в июле уменьшился по сравнению с июнем на 10 рублей (или на 1,8%) и составил 546 рублей, говорится в исследовании холдинга "Ромир".

//Происшествия

У ночного клуба в Марьино сильно избили девушку

У ночного клуба в Марьино сильно избили девушку

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//Наука

Российский ученый оценил угрозу от приближающегося к Земле крупного астероида

Российский ученый оценил угрозу от приближающегося к Земле крупного астероида

Старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков в понедельник, 12 августа, оценил угрозу от приближающегося к Земле крупного астероида.

//Происшествия

Мумию мужчины в чехле для сноуборда нашли в московском гараже

Мумию мужчины в чехле для сноуборда нашли в московском гараже

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//Непознанное

«Прогноз Павла Глобы» о присоединении Донбасса к России в 2020-м выложили в сеть

«Прогноз Павла Глобы» о присоединении Донбасса к России в 2020-м выложили в сеть

Донецкая и Луганская народные республики в 2020 году присоединятся к Российской Федерации. Об этом говорится в опубликованном в сети прогнозе, который, как утверждается, сделал астролог Павел Глоба.

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Родственница заявила, что поджог 5-летней девочки в Новокузнецке - не случайность

Родственница заявила, что поджог 5-летней девочки в Новокузнецке - не случайность

Родственница 5-летней девочки рассказала подробности инцидента, который произошёл с ней на детской площадке в Новокузнецке. По её словам, ребёнка подожгли две несовершеннолетних сестры и сделали это преднамеренно.

//В мире

В столице Эфиопии будет установлен еще один памятник Пушкину

В столице Эфиопии будет установлен еще один памятник Пушкину

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//Шоу-бизнес

Молодая мама Юлия Ковальчук продемонстрировала стальной пресс в бикини

Молодая мама Юлия Ковальчук продемонстрировала стальной пресс в бикини

Молодая мама Юлия Ковальчук в минувшее воскресенье, 11 августа, продемонстрировала стальной пресс в бикини. В настоящий момент известная певица отдыхает на море, наслаждается солнцем и теплом.

//В мире

Пятидесятилетняя модель раскрыла секрет молодости

Пятидесятилетняя модель раскрыла секрет молодости

Финалистка конкурса красоты "Улыбка вселенной", 50-летняя модель Шани Хаган, чья внешность не менялась с 21 года, поделилась предельно простым секретом молодости. Об этом пишет издание The Sun.

//Происшествия

Суд в Петербурге арестовал афериста, похитившего у жителя Дагестана 12 млн рублей

Суд в Петербурге арестовал афериста, похитившего у жителя Дагестана 12 млн рублей

В Санкт-Петербурге суд заключил под стражу мужчину, который обманом похитил у жителя Дагестана 12 миллионов рублей. Эту информацию сегодня предоставил источник в правоохранительных органах.

//В мире

В команде Порошенко назвали условие бунта украинских военных против Зеленского

В команде Порошенко назвали условие бунта украинских военных против Зеленского

В команде бывшего президента Украины Петра Порошенко обозначили условие бунта военных против действующего главы государства Владимира Зеленского. По данному вопросу высказалась волонтер Яна Зинкевич.

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//Здоровье

Ученые: чрезмерное употребление газировки способно вызвать рак

Ученые: чрезмерное употребление газировки способно вызвать рак

Ученые провели масштабное исследование и пришли к неутешительному выводу. Оказалось, что чрезмерное употребление сладких газированных напитков способно привести к развитию онкологических заболеваний.

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Звезда Comedy Woman скрывает развод с мужем?

Звезда Comedy Woman скрывает развод с мужем?

Одна из участниц популярного шоу Comedy Woman развелась со своим супругом-иностранцем. Как отмечают в окружении звезды, данное решение зрело довольно давно, и расторжение брака все же состоялось.

//Происшествия

В Подмосковье около церкви найдено тело рабочего

В Подмосковье около церкви найдено тело рабочего

В понедельник, 12 августа, в подмосковной деревне Оболдино возле церкви обнаружено тело мужчины с ножевым ранением. Отмечается, что убитый проживал в строительной бытовке недалеко от места происшествия.

//Общество

"Желтый" уровень опасности объявили в Москве на завтра

"Желтый" уровень опасности объявили в Москве на завтра

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве на вторник, 13 августа. Согласно последней информации, в столичном регионе завтра ожидаются дожди и грозы, а также порывистый ветер.

//Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон выдвинула друзьям "строгое" требование перед помолвкой

Кейт Миддлтон выдвинула друзьям "строгое" требование перед помолвкой

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон удивила друзей необычным требованием перед свадьбой. Незадолго до помолвки супруга принца разослала всем близким письмо в шуточной манере.

//Здоровье

Четыре правила снижения риска инсульта головного мозга перечислили специалисты

Четыре правила снижения риска инсульта головного мозга перечислили специалисты

Специалисты в области здравоохранения назвали четыре правила снижения риска инсульта головного мозга. Об этом идет речь в материале, появившемся некоторое время назад в отечественном сегменте интернета.

//Новости СМИ2

//В мире

Турция размышляет над возможностью приобретения российских Су-35 вместо американских F-35

Турция размышляет над возможностью приобретения российских Су-35 вместо американских F-35

Источник в военном руководстве Турции утром в понедельник, 12 августа, сообщил, что Анкара размышляет над предложением России закупить многоцелевые истребители Cу-35 вместо американских F-35.

//Происшествия

Неизвестные устроили стрельбу на Кутузовском проспекте в Москве

Неизвестные устроили стрельбу на Кутузовском проспекте в Москве

На Кутузовском проспекте в столице неизвестные устроили стрельбу. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, огонь был открыт неизвестными из автомобиля Toyota. Информация о пострадавших не поступала.

//Общество

В Минздраве рассказали, как психологически подготовить ребенка к школе

В Минздраве рассказали, как психологически подготовить ребенка к школе

Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской психологии Юрий Зинченко в понедельник, 12 августа, рассказал как родители могут психологически подготовить своего ребенка к школьной жизни.

//Общество

Вице-адмирал предсказал «победителя» противостояния России и Соединенных Штатов

Вице-адмирал предсказал «победителя» противостояния России и Соединенных Штатов

Вице-адмирал Петр Святашов, ранее занимавший должность главы штаба Черноморского флота РФ, прокомментировал прогноз профессора Лайла Голдстайна о возможном морском столкновении между Россией и США.

//Общество

«АрМИ – 2019» - демонстрация боеспособности на площадках армейских игр, а не на полях сражений

«АрМИ – 2019» - демонстрация боеспособности на площадках армейских игр, а не на полях сражений

V Международные армейские игры 2019 («АрМИ – 2019»), это большой праздник, большой фестиваль, который проходит на разных площадках, в разных странах. Это мероприятие, где участники могут демонстрировать свою боеспособность а площадках армейских игр, а не на полях сражений.

//Происшествия

В Петербурге поезд сбил подростка

В Петербурге поезд сбил подростка

Утром в понедельник, 12 августа, в СМИ появилась информация о том, что в Санкт-Петербурге поезд сбил подростка. Согласно последним данным, происшествие случилось неподалеку от станции "Ручьи".

//Новости МирТесен

//Происшествия

На кузбасской трассе произошло смертельное ДТП

На кузбасской трассе произошло смертельное ДТП

В воскресенье вечером, 11 августа, в Кузбассе в Мариинском районе на 2-ом километре автодороги "Мариинск - Калининский" произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля. В результате аварии пострадал маленький ребёнок.

//Происшествия

Тела четырех человек нашли в палатке на берегу реки под Красноярском

Тела четырех человек нашли в палатке на берегу реки под Красноярском

В палатке на берегу реки Ангара в Красноярском крае были найдены тела четырех человек. В ГСУ СК региона отметили, что сообщение о страшной находке поступило утром в понедельник, 12 августа.

//Шоу-бизнес

Во время выступления Веры Брежневой произошло задымление

Во время выступления Веры Брежневой произошло задымление

Стало известно о неприятном инциденте, который произошёл на выступлении известной российской певицы Веры Брежневой. Сама знаменитость призналась, что не сразу поняла, что происходит.

//Наука

Эксперт: гаджеты могут превратиться в звуковое оружие из-за опасной уязвимости

Эксперт: гаджеты могут превратиться в звуковое оружие из-за опасной уязвимости

Эксперт в сфере кибербезопасности Мэтт Уикси провел исследование и сообщил об обнаружении в новейших смартфонах опасной уязвимости, с помощью которой они могут быть превращены в звуковое оружие.

//В мире

Эксперт раскритиковал новые боевые самолёты Украины

Эксперт раскритиковал новые боевые самолёты Украины

Российский военный эксперт Антон Лавров оценил приобретённые Украиной турбовинтовые учебно-боевые самолеты A-29 Super Tucano. По его словам, покупка подобного вида техники станет ошибкой, потому что будет бесполезна в боевых действиях.

//Происшествия

На Камчатке 70 медведей "взяли в осаду" популярный туристический маршрут

На Камчатке 70 медведей "взяли в осаду" популярный туристический маршрут

На Камчатке стая из 70 медведей "взяла в осаду" популярный среди туристов маршрут. Согласно последней информации осведомленных источников, речь идет о тропе, расположенной в Южно-Камчатском заказнике.

//Происшествия

В Новокузнецке две девочки подожгли ребёнка

В Новокузнецке две девочки подожгли ребёнка

В городскую больницу Новокузнецка доставили 5-летнюю девочку в тяжёлом состоянии. Отмечается, что ребёнка подожгли на улице Инициативная во время игры на детской площадке её подожгли две несовершеннолетние "подруги".

//В мире

Назван размер зарплаты астронавтов NASA

Назван размер зарплаты астронавтов NASA

Бывший астронавт NASA Скотт Келли рассказал, сколько зарабатывают в год сотрудники агентства, отправляющиеся в космос. Согласно последней информации, работа этих специалистов высоко ценится.

//В мире

Жертвами супертайфуна в Китае стали 43 человека

Жертвами супертайфуна в Китае стали 43 человека

Жертвами супертайфуна под названием "Лекима", который обрушился в минувшую субботу, 10 августа, на восток Китая, стали 43 человека. В настоящий момент еще 17 граждан числятся пропавшими без вести.

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NASA: к Земле приближается опасный астероид

NASA: к Земле приближается опасный астероид

Стало известно о приближении к Земле "потенциально опасного" астероида 2019 OU1, размеры которого превосходят Великую пирамиду Гизы, более известную как пирамида Хеопса. Отмечается, что диаметр астероида 2019 OU1 составляет 160 метров.

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Эксперты рассказали, как выбрать востребованную профессию

Эксперты рассказали, как выбрать востребованную профессию

С 1 сентября 2020 годa в российских колледжaх изменится перечень профессий, как рассказала «Российской гaзете» министр просвещения России Ольга Васильева.

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Пенкин рассказал, почему не хочет быть в «тусовке» звёзд шоу-бизнеса

Пенкин рассказал, почему не хочет быть в «тусовке» звёзд шоу-бизнеса

Российский певец Сергей Пенкин рассказал, как относится к современным представителям отечественной эстрады. По словам артиста, уровень эстрады за последние годы сильно упал.

//Авторы АН

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