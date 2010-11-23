В Камбодже четверг, 25 ноября, объявлен днем траура (ВИДЕО)

В Камбодже 25 ноября объявлено днем траура по погибшим в результате страшной давки, произошедшей 22 ноября в столице Пномпене во время празднования традиционного водного фестиваля, знаменующего окончание сезона дождей.

По последним данным, приведенным сегодня премьер-министром Камбоджи Хун Сеном, жертвами трагедии стали 347 человек, еще 394 получили различные ранения и травмы. По распоряжению главы кабинета министров, сформирован правительственный комитет, который займется доскональным изучением обстоятельств и причин давки, произошедшей на мосту, ведущем на Алмазный остров, расположенный на озере Тонлесап, передает ИТАР-ТАСС.

"Аргументы.ру" сообщали, что давка началась на мосту, соединяющем город и остров, на котором проходил праздничный концерт по случаю закрытия фестиваля. По некоторым данным, изначально 10 человек в толпе потеряли сознание, что вызвало панику и привело к давке.

По одной из версий, людей ударило электрическим током. По другой версии, людям просто стало плохо из-за столпотворения и духоты.