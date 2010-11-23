Число жертв эпидемии холеры на Гаити возросло до 1,344 тысячи человек. Признаки заболевания с начала эпидемии наблюдались почти у 57 тысяч жителей страны, более 23 тысяч из них были госпитализированы.

По данным гаитянского министерства здравоохранения (MSSP), выздоровели и выписались из больниц почти 22,5 тысячи пациентов.

"Аргументы.ру" писали, что спустя десять месяцев после крупного землетрясения на Гаити сохраняется напряженная обстановка - американская организация "Международные беженцы" заявила, что многими лагерями для беженцев практически руководят бандгруппировки и люди там живут в условиях беззакония.

Напомним, произошедшее на Гаити 12 января землетрясение магнитудой 7 баллов оставило бездомными более миллиона человек, около 250 тысяч человек погибли.

Также "Аргументы.ру" писали, что гаитяне обвиняют контингент войск ООН из Непала в распространении холеры. 15 ноября прошла акция протеста в Кап-Аитьен на Гаити, после чего ООН признала, что на базе войск из Непала существовали проблемы с санитарией и гигиеной, но оказалось что солдаты не несут ответственности за вспышку холеры.