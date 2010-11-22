Число жертв в давке в Камбодже увеличилось до 180 человек

По меньшей мере 180 человек погибли и более 100 пострадали в давке на ежегодном Фестивале воды в столице Камбоджи Пномпене. В праздничных мероприятиях в Пномпене приняли участие около 2 миллионов человек.

"180 человек погибли, число жертв будет расти", - сообщил премьер-министр в эфире местного телевидения, передает "Интерфакс".

"Аргументы.ру" сообщали ранее, что в давке на мосту во время традиционного Водного фестиваля в столице Камбоджи Пномпене 22 ноября погибли 84 человека.

Давка началась на мосту, соединяющем город и остров, на котором проходил праздничный концерт по случаю закрытия фестиваля. По некоторым данным, изначально 10 человек в толпе потеряли сознание, что вызвало панику и привело к давке.