Далай-лама уйдет на покой в течение шести месяцев

Лидер тибетских буддистов Далай-лама, возможно, подаст в отставку со своего священного поста в течение ближайших шести месяцев. Далай-лама в интервью признал, что всерьез думает уйти на покой.

"Я полагаю, в течение шести месяцев", - сказал духовный лидер тибетцев, отвечая на вопрос о его возможной отставке, слухи о которой циркулируют в СМИ уже давно, передает РИА Новости.

Однако Далай-лама добавил, что для того, чтобы принять окончательное решение, он должен посоветоваться с тибетским парламентом в изгнании. Он отметил: "Я хочу проинформировать их (парламентариев) о своем намерении, хотя уже коротко и говорил об этом раньше".

Далай-лама XIV родился в 1935 году, в 1937-м был признан реинкарнацией предыдущего Далай-ламы. Он был возведен на трон в 1940 году в Лхасе, а в конце 1940-х годов в Тибет вошла китайская армия. В 1959 году Далай-лама оставил Тибет и переправился в изгнание в Индию, где в городе Дхарамсала теперь находится его резиденция.