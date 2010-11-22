Сайт WikiLeaks намерен обнародовать около трех миллионов секретных документов

Скандально известный сайт WikiLeaks намерен опубликовать еще около трех миллионов секретных документов, сообщает Twitter редакция сайта.

На основателя WikiLeaks Джулиана Эссанжа 20 ноября выдан международный ордер на арест.

По данным радиостанции "Маяк", пока WikiLeaks не сообщает, когда и на какую тему выйдет публикация, но уже известно, количество документов будет в семь раз больше, чем в прошлом месяце, когда сайт разместил около 400 тысяч секретных документов о войне в Ираке.

Напомним, это будет уже третья публикация после раскрытия нескольких тысяч секретных файлов о работе сил НАТО в Афганистане.



