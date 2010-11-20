Суд Палермо доказал связь Сильвио Берлускони с итальянской мафией

Апелляционный суд города Палермо счел доказанным тот факт, что соратник премьер-министра Италии Сильвио Берлускони Марчелло Дель Утри долгие годы обеспечивал его связь с итальянской мафией.

Согласно выводам суда, в период в 1970-е - 1980-е гг., когда Берлускони занимался созданием своего строительного и медийного конгломерата, Дель Утри обеспечивал связь между будущим премьером и представителями преступных групп, в частности, главарем сицилийской группировки Сальваторе Рииной, передает РБК.

Эксперты полагают, что новые обстоятельства, связанные с личностью Сильвио Берлускони могут повлиять на голосование в парламенте по вопросу о вотуме недоверия итальянскому правительству.

"Аргументы.ру" сообщали: премьер-министр Италии предупредил, что его политические противники, стремящиеся добиться роспуска правительства, "не могут себе представить, с какой бурной реакцией им предстоит столкнуться". По мнению главы правительства, он даже способен в случае роспуска его совета министров начать "самую настоящую гражданскую войну".