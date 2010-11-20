Приемным родителям погибшего Вани Скоробогатова может грозить смертная казнь

Американским приемным родителям, которых обвиняют в убийстве приемного мальчика из России Вани Скоробогатова, может быть вынесен смертный приговор. Такое решение принял в пятницу судья города Йорк Джон Кеннеди.

Суд будет рассматривать дело об "убийстве при отягчающих обстоятельствах", за которое предусматривается возможность смертной казни.

Между тем, защита намерена доказать, что убийство мальчика никак не связано со злым умыслом приемных родителей. Адвокаты в ходе судебного процесса намерены настаивать на том, что 7-летний Ваня постоянно причинял себе увечья и страдал особым душевным заболеванием - реактивным расстройством привязанностей, передает ИТАР-ТАСС.

"Аргументы.ру" сообщали, что семилетний Натениэл Кравер умер 24 августа 2009 года в госпитале Херши от черепно-мозговой травмы; при госпитализации ребенка подключили к аппарату искусственного дыхания, но по настоянию родителей, через несколько дней,система жизнеобеспечения была отключена. До приезда в Америку Натениэла звали Ваня Скоробогатов. На теле ребенка было обнаружено около 100 ранений.

Напомним, российским следователям удалось выяснить, что при процедуре усыновления американцы скрыли свой настоящий возраст, а также не сообщили о том, что состояли на учете у психиатра.