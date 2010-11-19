В аэропорту Бирмингема разбился самолет, перевозивший орган-трасплантант
19 ноября 2010, 22:53 [ «Аргументы Недели» ]
В аэропорту британского города Бирмингема разбился самолет, перевозивший орган-трасплантант. Тяжелые ранения получили двое человек, которые находились в самолете. Аэропорт закрыт для приема рейсов.
По данным британского телеканала Sky News, самолет произвел жесткую посадку и загорелся в условиях густого тумана.
Ранее "Аргументы.ру" сообщали, что небольшой частный самолет марки "Сессна" разбился при посадке в аэропорту Бирмингема.