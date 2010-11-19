В Британии представлен новый телефон для тех, кто хочет жить проще - в телефоне нет ничего, кроме кнопок вызова, в нем нет даже дисплея. Новинка уже получила название антиiPhone.

По данным "Вести ФМ", антиiPhone - это маленькая белая коробочка, размером 10 на 6 см которая. В коробочке всего несколько кнопок с цифрами зеленая и красная кнопки, чтобы принять вызов и отключиться. А простую мелодию вызова нельзя поменять.

Однако, по мнению экспертов, этот самый простой в мире телефон, получивший название John's Phone, будет пользоваться бешеной популярностью - ожидается, что в первую очередь его будут покупать модные состоятельные люди, желающие показать, что в безумном мире информации им по карману вести простую жизнь.

Стоит John's Phone всего 67 фунтов (это около 3 тысяч рублей). При этом заряжать новый телефон нужно всего раз в 3 недели. А еще в этом телефоне есть записная книжка, бумажная, и хранится в она кармане на задней панели. К ней прилагается маленькая шариковая ручка, которая также входит в комплект и хранится в телефоне на манер палочки от смартфона.