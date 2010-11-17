Доминикана подтвердила случай заболевания холерой

Власти Доминиканской Республики подтвердили первый случай заражения человека холерой. По данным Министерства здравоохранения, заболевший - мигрант из Гаити, недавно вернувшийся из родной страны.

По данным ВВС, на соседнем Гаити жертвами эпидемии холеры уже стали более 1 тысячи человек, заражены - более 16 тысяч 800 человек.

Власти Гаити опасаются, что в столице страны городе Порт-о-Пренсе начнется массовая гибель людей от холеры, так как в настоящий момент там расположены множество лагерей для лишившихся крова в результате разрушительного землетрясения.

"Аргументы.ру" писали, что спустя десять месяцев после крупного землетрясения на Гаити сохраняется напряженная обстановка - американская организация "Международные беженцы" заявила, что многими лагерями для беженцев практически руководят бандгруппировки и люди там живут в условиях беззакония.

Напомним, произошедшее на Гаити 12 января землетрясение магнитудой 7 баллов оставило бездомными более миллиона человек, около 250 тысяч человек погибли.

Также "Аргументы.ру" писали, что гаитяне обвиняют контингент войск ООН из Непала в распространении холеры. 15 ноября прошла акция протеста в Кап-Аитьен на Гаити, после чего ООН признала, что на базе войск из Непала существовали проблемы с санитарией и гигиеной, но оказалось что солдаты не несут ответственности за вспышку холеры.