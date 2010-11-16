В Мексике на корриде бык перепрыгнул ограждение арены и бросился на людей(ВИДЕО)

На корриде в Мехико бык перепрыгнул ограждение арены, почти двухметровый забор, и бросился на на трибуны. Инцидент произошел на стадионе Плаза де Торос в центре Мехико 14 ноября.

В результате происшествия один из тореадоров получил серьезные травмы и был госпитализирован в местную больницу.

После случившегося бык сразу же вернулся на арену, и шоу продолжилось, передает РИА Новости.

Животное для корриды привезли из ранчо, которое славится своими свирепыми быками по всей Мексике.