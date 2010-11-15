Американская Флорида: За покупку грузовика - автомат Калашникова

По случаю Дня ветеранов в одном из дилерских центров в американском штате Флорида: при покупке нового или подержанного транспортного средства владелец получает ваучер на приобретение всемирно известного автомата Калашникова.

По словам генерального менеджера по продажам компании Ника Гинетта, слоган "Купи грузовик и получи бесплатный АК-47" вовсе не означает, что в тот момент, когда вам отдадут ключи от вашего нового "железного коня", автомат будет уже красоваться на его пассажирском сиденье. Вместо этого покупатель получит ваучер на 400 долларов, который сможет обменять в магазине Shoot Straight на оружие, в случае, если это позволяет его прошлое. Если покупатель не является поклонником оружия, он может использовать ваучер в качестве скидки на покупку авто.

Начальник полиции города Санфорд, где расположен автоцентр, заявил, что законные владельцы оружия редко доставляют особые неприятности сотрудникам правопорядка, поэтому данная акция не вызывает у него особых волнений до тех пор, пока все формальности соблюдены, а закон и правила исправно почитаются, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.