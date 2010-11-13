Талибы-смертники атаковали аэропорт в Джелалабаде

Группа боевиков-смертников атаковала утром 13 ноября аэропорт и расположенную там военную базу сил НАТО в городе Джелалабад на востоке Афганистана. Нападение талибов на военную базу НАТО в Джелалабаде отбито.

Как стало известно, при отражении атаки, предпринятой террористами утром в субботу, были убиты от восьми до десяти боевиков, о потерях в рядах иностранных военных и военнослужащих афганской армии не сообщается.

Представитель движения «Талибан» Забиулла Муджахид уже успел информировать по телефону зарубежные СМИ, что в атаке участвовали 14 талибов-смертников.



