Европу заливают дожди (ВИДЕО)

На севере Англии, Уэльса и Шотландии бушует шквалистый ветер, там проливные дожди и наводнения. Ураган срывал крыши с домов и валил деревья.

Из-за непогоды отменены десятки внутренних авиарейсов, автомобили стоят в многокилометровых пробках.

Похожая картина и на западе Польше - в Нижней Силезии - стихия оставила без электричества 20 тысяч домов. Экстренные службы работают в авральном режиме, передает телеканал "Россия 24".