Немецкий врач отказался оперировать больного из-за татуировки со свастикой
12 ноября 2010, 19:47 [ «Аргументы Недели» ]
В немецком городе Падерборн земля Северная Рейн-Вестфалия хирург отказался оперировать больного по причине того, что на плече у 36-летнего пациента была выведена татуировка со свастикой.
По данным издания Bild, 46-летний врач сказал супруге пациента, что не будет проводить операцию, потому что он еврей и покинул помещение.
Больной обратился к другому врачу, который и сделал операцию.
Другие подробности не сообщаются.