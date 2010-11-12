Немецкий врач отказался оперировать больного из-за татуировки со свастикой

В немецком городе Падерборн земля Северная Рейн-Вестфалия хирург отказался оперировать больного по причине того, что на плече у 36-летнего пациента была выведена татуировка со свастикой.

По данным издания Bild, 46-летний врач сказал супруге пациента, что не будет проводить операцию, потому что он еврей и покинул помещение.

Больной обратился к другому врачу, который и сделал операцию.

Другие подробности не сообщаются.