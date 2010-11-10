Британия намерена платить бывшим преступникам £1,5 тысячи за выезд из страны

Великобритания намерена платить убийцам, насильникам и другим преступникам иностранного происхождения, отбывшим свой срок, 1,5 тысячи фунтов стерлингов за выезд из страны.

По данным газеты The Daily Telegraph, которую цитирует "Газета.Ru", коалиционное правительство страны, которое стремиться разгрузить переполненные тюрьмы, в три раза увеличило размер финансирования для заключенных, которые готовы вернуться на родину после выхода из тюрьмы.

При этом те, кто согласиться выехать их Британии за девять месяцев до выхода на свободу, получат большую сумму, чем те, кто отбудет свой срок заключения до конца.

Ожидается, что сотни заключенных смогут воспользоваться этой возможностью каждый год, но это будет стоить британским налогоплательщикам миллионы фунтов.

Предполагается, что бывшие арестанты получат на свой счет 1/3 суммы, и еще 2/3 приехав на родину, если смогут объяснить британским иммиграционным органам, куда будут потрачены деньги.

Но британские власти не могут пока сказать, как на деле будет контролироваться этот процесс.