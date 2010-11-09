Большой адронный коллайдер смоделировал возникновение Вселенной (ВИДЕО)

Ученые Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) смоделировали в Большом адронном коллайдере возникновение Вселенной в миниатюре путем столкновения частиц свинца.

Теперь ученые надеются получить материю, существовавшую в первые мгновения после Взрыва, и проследить, как в течение миллиардов лет Вселенная формировалась и менялась. Эксперимент с частицами свинца - это новый этап и новое направление в работе с коллайдером, передает телеканал "Россия 24".