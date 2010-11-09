Чешского министра транспорта лишили водительских прав и оштрафовали на пять тысяч чешских крон. Чиновник ездил на личном автомобиле без действительных регистрационных номеров.

Как стало известно, власти чешского города лишили министра транспорта страны водительских прав за то, что министр ездил на личном автомобиле без действительных регистрационных номеров.

Таким образом, чиновник стал первым в истории министром транспорта Чехии, которого за правонарушение лишили права водить машину.