Бунт в бразильской тюрьме - погибли девять человек
9 ноября 2010, 08:16 [ «Аргументы Недели» ]
Во время мятежа в пенитенциарном комплексе "Педриньяс" в городе Сан-Луис - административном центре штата Мараньяс погибли девять человек, кроме того, взбунтовавшиеся заключенные взяли в заложники пятерых охранников.
По данным местных СМИ, руководство тюрьмы и полиция безуспешно пыталась договориться с восставшими об освобождении заложников и были вынуждены перенести переговоры на вторник.
В настоящее время власти штата, учитывая серьезность ситуации, привели подразделения спецназа военной полиции в состояние повышенной боевой готовности, передает РИА Новости.