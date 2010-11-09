Бунт в бразильской тюрьме - погибли девять человек

Во время мятежа в пенитенциарном комплексе "Педриньяс" в городе Сан-Луис - административном центре штата Мараньяс погибли девять человек, кроме того, взбунтовавшиеся заключенные взяли в заложники пятерых охранников.

По данным местных СМИ, руководство тюрьмы и полиция безуспешно пыталась договориться с восставшими об освобождении заложников и были вынуждены перенести переговоры на вторник.

В настоящее время власти штата, учитывая серьезность ситуации, привели подразделения спецназа военной полиции в состояние повышенной боевой готовности, передает РИА Новости.