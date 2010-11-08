В результате теракта в Ираке погибли двенадцать человек

Заминированный автомобиль взорвался в Басре, как минимум 12 человек погибли и около 30 получили ранения. Взрыв произошел в той части города, где находится множество ресторанов, кафе и магазинов.

Взрыв произошел в юго-западной части города в районе, в котором находится множество ресторанов, кафе и магазинов. Другие подробности инцидента не сообщаются.

Басра, расположенная в 550 км южнее Багдада, является центром крупнейшего нефтедобывающего района Ирака.