Лондонский Биг Бен закрыт для туристов

Лондонский Биг Бен закрыт для посещения иностранцами из-за опасения проникновения в нее террористов, маскирующихся под зарубежных туристов.

Чтобы подняться на верхнюю площадку одной из главных достопримечательностей Лондона посетителю необходимо обладать британским паспортом.

Как стало известно, изменения в режим посещения лондонской башни были внесены службой охраны здания парламента, сделавшей это по рекомендации полиции. Последняя, как было заявлено, опасается того, что террористы могут попытаться организовать показательные акции в отношении наиболее известных британских достопримечательностей, передает ИТАР-ТАСС.