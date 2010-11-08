Лондонский Биг Бен закрыт для туристов
8 ноября 2010, 18:11 [ «Аргументы Недели» ]
Лондонский Биг Бен закрыт для посещения иностранцами из-за опасения проникновения в нее террористов, маскирующихся под зарубежных туристов.
Чтобы подняться на верхнюю площадку одной из главных достопримечательностей Лондона посетителю необходимо обладать британским паспортом.
Как стало известно, изменения в режим посещения лондонской башни были внесены службой охраны здания парламента, сделавшей это по рекомендации полиции. Последняя, как было заявлено, опасается того, что террористы могут попытаться организовать показательные акции в отношении наиболее известных британских достопримечательностей, передает ИТАР-ТАСС.