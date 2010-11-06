Дни исторического и культурного наследия Москвы открываются в Страсбурге. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал соответствующее распоряжение еще в начале ноября. Там пройдут специализированная выставка и семинар.

Ожидается, что в рамках мероприятия специалисты ЮНЕСКО выскажут мнение по вопросам охраны исторических памятников российской столицы.

В настоящее время в список всемирного наследия ЮНЕСКО включены только четыре объекта, расположенные в Москве: Кремль, Красная площадь, Новодевичий монастырь и церковь Вознесения в Коломенском. Эксперты считают, что назрела необходимость расширения этого перечня.