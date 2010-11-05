Бетономешалка упала с моста на пассажирский поезд в британском городе Оксшотт

Бетономешалка упала с моста на пассажирский поезд 5 ноября в британском городе Оксшотт. Четверо пассажиров поезда получили незначительные травмы, серьезно пострадал водитель бетономешалки.

По данным lenta.ru, бетономешалка упала с моста на вагоны пассажирского поезда, следовавшего из Гилфорда в Лондон. В поезде на тот момент находились приблизительно сорок человек. По какой причине автомобиль упал на поезд пока не ясно.

Как стало известно, в поврежденных вагонах поезда оказались заблокированы несколько человек. На месте происшествия работали пожарные, полиция, и шесть машин "Скорой помощи".