Продано самое дорогое в мире вино

На торгах "Сотбис" в Гонконге продан набор из трех бутылок "Шато Лафит - Ротшильд" производства 1869 года. Вино обошлось коллекционеру из Азии в более чем полмиллиона долларов.

Как стало известно, стоимость одной бутылки составила более 232 тысяч долларов. При этом эксперты утверждают, что вино, произведенное почти полторавека назад наверняка не сохранило гамму изначальных вкусовых оттенков, поэтому его разумнее хранить как коллекционный экспонат.

Винодельческое хозяйство "Шато Лафит - Ротшильд" входит в пятерку лучших хозяйств, производящих бордосские вина.