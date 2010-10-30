В Рио-Де-Жанейро рухнул жилой дом, погибли люди
30 октября 2010, 21:23 [ «Аргументы Недели» ]
Обрушение жилого дома в Рио-Де-Жанейро могло произойти из-за взрыва газа. В результате обрушения дома по меньшей мере 4 человека погибли, еще 15 человек получили ранения, передают местные СМИ.
По данным РИА Новости, трагедия произошла в центре города, а ее причиной, по предварительным данным, стал взрыв газа в автомастерской, находившейся на первом этаже обрушившегося здания.
Спасатели опасаются, что под завалами могут находиться люди.