Американка Александриа Миллс победила в конкурсе красоты «Мисс Мира 2010»
30 октября 2010, 19:17 [ «Аргументы Недели» ]
Американка Александриа Миллс победила в международном конкурсе красоты «Мисс Мира 2010», который вечером в субботу завершился в китайской провинции Хайнань.
Второе место – у жительницы Ботсваны. Третьей красавицей мира жюри назвали представительницу Венесуэлы, передает РИА Новости.
Россию на конкурсе представила 18-летняя студентка из Татарстана Ирина Шарипова. Она вошла в число 20-ти красавиц мира.