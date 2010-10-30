Американка Александриа Миллс победила в конкурсе красоты «Мисс Мира 2010»

Американка Александриа Миллс победила в международном конкурсе красоты «Мисс Мира 2010», который вечером в субботу завершился в китайской провинции Хайнань.

Второе место – у жительницы Ботсваны. Третьей красавицей мира жюри назвали представительницу Венесуэлы, передает РИА Новости.

Россию на конкурсе представила 18-летняя студентка из Татарстана Ирина Шарипова. Она вошла в число 20-ти красавиц мира.



