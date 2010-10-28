В Мексике на автомойке расстреляны 15 человек

В Мексике злоумышленники обстреляли автомойку, в результате инцидента 15 человек погибли. Об этом сообщают представители местных правоохранительных органов.

По данным GZT.ru, это уже третье массовое убийство в Мексике за последнюю неделю. В городе Сьюдад-Хуарес 23 октября во время нападению на вечеринку были убиты 12 человек в возрасте 14 – 20 лет. Спустя два дня в Тихуане были расстреляны 13 пациентов наркологического центра.