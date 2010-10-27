На свадьбе в Китае отравились 396 человек

396 человек по завершении свадебного застолья обратились в медицинские учреждения с пищевыми отравлениями в юго-западной китайской провинции Сычуань. 123 человека госпитализированы.

Как передает "Интерфакс", этот случай вызвал серьезный резонанс в Пекине - госуправление КНР по контролю над качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов КНР потребовало от подчиненного ему провинциального ведомства провести тщательную проверку и выявить причины массового отравления, а также определить, имеет ли право ресторан, в котором проходило застолье, продолжать работу.

При этом Госуправление постановило проверить работу своего провинциального управления.