Джордж Сорос советует властям легализовать в США марихуану

Знаменитый экономист и филантроп Джордж Сорос призывает правительство США легализовать марихуану. Джордж Сорос называет также попытки властей запретить курение марихуаны бесполезными.

В своей статье, опубликованной сегодня в Wall Street Journal, Сорос объясняет, что это решение позволит американским властям контролировать ее употребление и облагать налогом продажу, что сэкономит миллиарды долларов.

Как передает радиостанция "Маяк", в ноябре в Калифорнии пройдет голосование по вопросу легализации использования марихуаны и ее производства в небольших количествах.