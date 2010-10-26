В Китае мальчик, выпавший из окна 20-го этажа, не получил ни одного перелома

Десятилетний мальчик чудом остался жив после падения с двадцатого этажа жилого дома в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу. Более того, ребенок не только выжил, но и не получил ни одного перелома.

Утром 25 октября в городе Гуйян мальчик выпал из открытого окна расположенной на 20-м этаже квартиры и "мягко приземлился" на крышу припаркованного автомобиля.

В настоящее время мальчик госпитализирован, врачи диагностировали у ребенка кровоизлияние в мозг в легкой форме. Состояние мальчика оценивают как стабильное.