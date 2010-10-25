В Канаде в Виннипеге неизвестный "ниндзя" на велосипеде застрелил двух человек. По некоторым сообщениям, преступник застрелил своих жертв из обреза, постучав к ним в двери.

Жертвами убийцы стали двое обычных граждан. Как передает радиостанция "Эхо Москвы", убийца был вооружен обрезом и перемещается по городу на велосипеде.

Сосед одного из убитых рассказал, что видел рядом с домом велосипедиста, который, по его словам, "выглядел, как ниндзя".

Жителям города рекомендовано запереться в своих домах.