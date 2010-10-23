Сайт WikiLeaks опять выложил секретные документы о войне в Ираке (ВИДЕО)

Сайт WikiLeaks опять обнародовал секретные документы о войне в Ираке. Госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала опубликованные документы непроверенными и отметила, что политика организации угрожает национальной безопасности Америки.

Как стало известно, всего опубликовано около 400 тысяч документов. В досье содержатся дела на всех пострадавших и погибших в результате боевых действий коалиционных сил в Ираке. Согласно документам, зафиксирована смерть более 109 тысяч человек, 63% из которых были мирными жителями.

По данным американской телекомпании ABC, в документах имеются свидетельства санкционированных иракскими властями пыток, наличия сформированных правительством в Багдаде "эскадронов смерти".