Барби с бриллиантовым колье продана с аукциона Christie's за 300 тысяч долларов
21 октября 2010, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]
Самая дорогая кукла Барби была продана на торгах аукциона Christie's - ее стоимость составила 302,5 тысячи долларов. Особую ценность представляет колье куклы, украшенное розовым бриллиантом в 1 карат.
Покупатели оценили ювелирное украшение от дизайнера Стефано Кантури. Ведь работы Кантури носят многие звезды Голливуда и шоу-бизнеса, такие как Николь Кидман и Линда Евангелиста.
Как стало известно, все средства от продажи драгоценной игрушки пойдут в фонд, занимающийся проблемами рака груди.