Барби с бриллиантовым колье продана с аукциона Christie's за 300 тысяч долларов

Самая дорогая кукла Барби была продана на торгах аукциона Christie's - ее стоимость составила 302,5 тысячи долларов. Особую ценность представляет колье куклы, украшенное розовым бриллиантом в 1 карат.

Покупатели оценили ювелирное украшение от дизайнера Стефано Кантури. Ведь работы Кантури носят многие звезды Голливуда и шоу-бизнеса, такие как Николь Кидман и Линда Евангелиста.

Как стало известно, все средства от продажи драгоценной игрушки пойдут в фонд, занимающийся проблемами рака груди.



