Скончался выдающийся ученый Бенуа Мандельброт

Выдающийся ученый Бенуа Мандельброт, создатель теории фракталов, скончался от рака в возрасте 85 лет. Он долгое время болел раком поджелудочной железы и умер 14 октября в городе Кембридж штата Массачусетс.

В середине 1960-х годов Мандельброт разработал теорию так называемой «фрактальной геометрии» или «геометрии природы». Целью фрактальной геометрии был анализ сломанных, морщинистых и нечетких форм. Мандельброт использовал слово «фрактал», потому что он предполагает осколочность и фракционность этих форм.

Его величайшей работой считается книга «Фрактальная геометрия природы», передает ВВС.