В США мэр города Сан-Габриель напал на женщину

В США мэр города Сан-Габриель, который находится в пригороде Лос-Анжелеса, Альбер Хуан был арестован после того, как похитил у женщины сумочку и попытался скрыться с места преступления на своей машине.

Конфликт между мэром и женщиной произошел на автостоянке, пердполагается, что они не поделили некую сумму денег.

По данным следствия, Альбер Хуан отобрал у женщины ее сумочку с деньгами и уехал, но не далеко. Его остановила полиция буквально через 500 метров. Несмотря на обвинение Альбер Хуан не считает себя виновным, сообщает "Лента.ру".

«Как публичное лицо и бывший бойскаут я придерживаюсь высочайших стандартов поведения... Я уверен, что докажу свою невиновность в суде», - заявил мэр города Сан-Габриель.