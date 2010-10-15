Пентагон создает управляемые пули калибра 0,5 дюйма (12,7 мм) для снайперских винтовок. Как объявило"ДАРПА" - недавно успешно завершился первый этап проекта "ЭКЗАКТО".

Согласно пресс-релизу Управления перспективных исследовательских программ Министерства обороны США - "ДАРПА", новые боеприпасы позволять вести снайперский огонь по целям, движущимся с гораздо более высокой скоростью, в более сложных условиях, например, при сильном ветре, и на гораздо более далеких расстояниях, чем это ныне возможно, передает ИТАР-ТАСС.

Обосновывая необходимость новой разработки, менеджер программы Линдалл Бимер сослался на боевой опыт США в Ираке и Афганистане.