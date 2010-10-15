В Киеве задержаны «черные трансплантологи»

14 октября арестованы трое врачей института имени Шалимова в Киеве, подозреваемые в незаконной пересадке человеческих органов, им грозит 12 лет заключения.

Как сообщила пресс-служба МВД Украины, три киевских врача, безбедно существовавших за счет своего «бизнеса» по пересадке человеческих органов, находятся в СИЗО. Двое из них - действующие врачи столичной клиники. Еще один - бывший сотрудник. Им предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.149 УК Украины (торговля людьми или иная незаконная сделка в отношении человека), передает ВЗГЛЯД со ссылкой на News.liga.net.

По данным следствия, врачи входили в состав транснациональной организованной преступной группы, участники которой на протяжении продолжительного времени занимались торговлей людьми из Украины в одной из постсоветских южных стран.

«Врачам удалось накопить значительные денежные средства, которые они вкладывали в престижные объекты недвижимости стоимостью свыше 1 млн долларов, покупали престижные автомобили иностранного производства, а также обеспечивали себе дорогой отдых за границей», - говорится в сообщении МВД.

Установлены свыше 30 пострадавших, граждан Украины, Молдовы и Узбекистана.