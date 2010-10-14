Британская принцесса попала в ДТП в центре Лондона
14 октября 2010, 11:06 [ «Аргументы Недели» ]
Внучка королевы Елизаветы II, британская принцесса Беатрис, 11 октября попала в автомобильную аварию в центре Лондона.
Как сообщает Daily Mail, черный BMW, за рулем которого находилась 22-летняя Беатрис, оказался зажатым между двумя автобусами на перекрестке с круговым движением недалеко от Букингемского дворца.
Принцесса и ее телохранитель, сидевший на пассажирском сиденье, смогли сами выбраться из искореженного автомобиля. Как стало известно, никто не пострадал.
Об обстоятельствах ДТП и о том, кто был виноват в столкновении, не сообщается.