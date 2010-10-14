Британская принцесса попала в ДТП в центре Лондона

Внучка королевы Елизаветы II, британская принцесса Беатрис, 11 октября попала в автомобильную аварию в центре Лондона.

Как сообщает Daily Mail, черный BMW, за рулем которого находилась 22-летняя Беатрис, оказался зажатым между двумя автобусами на перекрестке с круговым движением недалеко от Букингемского дворца.

Принцесса и ее телохранитель, сидевший на пассажирском сиденье, смогли сами выбраться из искореженного автомобиля. Как стало известно, никто не пострадал.

Об обстоятельствах ДТП и о том, кто был виноват в столкновении, не сообщается.