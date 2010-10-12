Cтала известна причина столкновения поезда и автобуса на Украине

По предварительным данным, утром 12 октября рейсовый автобус Mercedes на железнодорожном переезде под украинским Марганцем выехал на запрещенный сигнал светофора, что стало причиной столкновения с маневровым локомотивом, в результате которого погибли 38 человек.

«Водитель автобуса проигнорировал запрещающие сигналы светофора переездной светофорной сигнализации и выехал на переезд в непосредственной близости к приближавшемуся поезду, в результате чего произошло столкновение с локомотивом. По предварительной информации автобус выполнял рейс Марганец-Никополь», - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Департамента ГАИ МВД Украины.

В департаменте связей с общественностью МВД Украины сообщают о том, что количество жертв трагедии достигло 38 человек, еще 12 человек получили различные травмы, передает «Интерфакс».