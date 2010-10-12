Китай лидирует по числу миллиардеров

Больше всего долларовых миллиардеров живет в Китае, говорится в опубликованном во вторник докладе исследовательской организации Hurun Research Institute.

«Китай, возможно, обладает наибольшим числом миллиардеров в мире. Мы уже знаем о 189 долларовых миллиардерах, но можно с уверенностью утверждать что мы пропустили по крайней мере такое же количество, что означает от 400 до 500 миллиардеров», - заявил автор исследования Руперт Хугверф, передает РИА Новости.

Считается, что богатые китайцы не склонны публиковать данные о своих активах, поэтому информация, собранная о них из открытых источников, как правило, будет заниженной.

Оценки Hurun существенно отличаются от данных списка Forbes, согласно которым в Китае проживает всего 64 миллиардера, в то время как в США - 403. По данным Hurun, Китай также занимает первое место в мире по количеству женщин-миллиардеров - в стране проживают 10 из 20 богатейших женщин планеты.

Общее число китайцев с состоянием более 150 миллионов долларов составляет 1363 человека, между тем десять лет назад таких людей в КНР насчитывалось всего лишь 24, отмечается в докладе Hurun Richest People in China.