Роспотребнадзор проверяет молдавские винзаводы
12 октября 2010, 09:44 [ «Аргументы Недели» ]
Делегация Роспотребнадзора с сегодняшнего дня и по пятницу будет проверять молдавские винзаводы, желающие стать поставщиками продукции в нашу страну.
Глава ведомства Геннадий Онищенко напомнил, что планируется открытие дополнительного пункта пропуска на границе для молдавского вина, виноматериалов и коньяка. Пока там будет двадцать складов.
«Тем самым Россия демонстрирует, несмотря на издержки и недостаточную активность молдавских властей по наведению порядка, неизменное стремление нормализовать эту ситуацию», - цитирует РИА Новости Онищенко.