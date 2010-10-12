Роспотребнадзор проверяет молдавские винзаводы

Делегация Роспотребнадзора с сегодняшнего дня и по пятницу будет проверять молдавские винзаводы, желающие стать поставщиками продукции в нашу страну.

Глава ведомства Геннадий Онищенко напомнил, что планируется открытие дополнительного пункта пропуска на границе для молдавского вина, виноматериалов и коньяка. Пока там будет двадцать складов.

«Тем самым Россия демонстрирует, несмотря на издержки и недостаточную активность молдавских властей по наведению порядка, неизменное стремление нормализовать эту ситуацию», - цитирует РИА Новости Онищенко.