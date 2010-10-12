В Великобритании назовут победителя Букеровской премии

Победителя Букеровской премии - одной из наиболее престижных наград в мировой литературе, объявят 12 октября в Лондоне.

В список на получение этой престижной литературной награды вошли шесть номинантов: Питер Кэри, Эмма Донохью, Говард Якобсон, Деймон Гэлгут, Андреа Леви и Том Маккарти. Книга последнего под названием "С" считается фаворитом.

Размер премии составляет 50 тысяч фунтов стерлингов. Писателей, вошедших в шорт-лист, награждают поощрительными премиями в размере 2,5 тысячи фунтов стерлингов.

Букеровская премия регулярно присуждается с 1969 года, хотя официально она была учреждена английской компанией "Букер" в 1971 году. Премия присуждается лучшему роману, опубликованному британскими издательствами и вручается авторам, которые живут в странах Содружества или в Ирландии.