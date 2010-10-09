С телебашни высотой более 400 метров прыгнули 120 человек

Сто двадцать бейсджамперов из разных стран мира спрыгнули с парашютом с телебашни KL Tower в Куала-Лумпур. Высота телебашни 421 метр.

Как стало известно, неделю назад во время тренировочного прыжка погибла 42-летняя австралийка Кайли Танти Марион, которая также должна была участвовать в покорении KL Tower, передает РИА Новости.

Бейсджампинг — экстремальный вид спорта, в котором используется специальный парашют для прыжков с фиксированных объектов.