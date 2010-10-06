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По меньшей мере 27 военнослужащих погибли при крушении Ми-8 в Таджикистане

6 октября 2010, 21:04 [ «Аргументы Недели» ]

По меньшей мере 27 военнослужащих погибли при крушении Ми-8 в Таджикистане

По меньшей мере 27 военнослужащих погибли при крушении в среду военного вертолета Ми-8, принадлежавшего Национальной гвардии Таджикистана.

Как стало известно, среди погибших около 20 бойцов элитного подразделения Госкомитета национальной безопасности "Альфа" и семь военнослужащих Национальной гвардии, в том числе один полковник, два подполковника, старший лейтенант, лейтенант и прапорщик, передает РИА Новости.

Ми-8 потерпел крушение на территории Раштского района (180 километров восточнее Душанбе).

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Трамп объяснил, зачем предложил Путину помощь в тушении пожаров

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На Украине назвали имя выгодного для США главы офиса Зеленского

На Украине назвали имя выгодного для США главы офиса Зеленского

Стало известно, кого хотят видеть на должности главы офиса президента Украины в Соединённых Штатах. Ранее сообщалось, что Андрей Богдан написал заявление об увольнении с должности и подал его на рассмотрение президенту Украины.

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Малышева рассказала, что недавно спаслась от рака

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Заслуженный врач России Елена Малышева рассказала, что несколько лет назад смогла уберечь себя от онкологии благодаря стандартному осмотру и последующей операции.

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СМИ: США зафиксировали новый ракетный пуск в КНДР

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То, что российские звезды шоу-бизнеса любят летом отдыхать в Юрмале – далеко не секрет. И этот год не был исключением. Очаровательная дочь Владимира Винокура Анастасия просто покорила латвийские СМИ. В Юрмале у звездной семьи есть элитная недвижимость

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//Авторы АН

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