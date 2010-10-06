По меньшей мере 27 военнослужащих погибли при крушении Ми-8 в Таджикистане

По меньшей мере 27 военнослужащих погибли при крушении в среду военного вертолета Ми-8, принадлежавшего Национальной гвардии Таджикистана.

Как стало известно, среди погибших около 20 бойцов элитного подразделения Госкомитета национальной безопасности "Альфа" и семь военнослужащих Национальной гвардии, в том числе один полковник, два подполковника, старший лейтенант, лейтенант и прапорщик, передает РИА Новости.

Ми-8 потерпел крушение на территории Раштского района (180 километров восточнее Душанбе).