Новый президент Бразилии определится во втором туре выборов

Новый президент Бразилии определится по итогам второго тура голосования. Второй тур президентских выборов в Бразилии пройдет 31 октября.

В нем примут участие кандидат от правящей Партии трудящихся бывшая глава президентского аппарата Дилма Роуссефф и экс-губернатор штата Сан-Паулу, выдвиженец оппозиционной Партии бразильской социал-демократии Жозе Серра.

Победу накануне одержала кандидат от правящей партии Дилма Роуссефф, набравшая 47% голосов избирателей. Чтобы стать президентом в первом туре ей было необходимо набрать более 50% голосов.

Экс-губернатор штата Сан-Паулу Жозе Серра получил голоса 33% избирателей.