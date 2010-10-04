Новый президент Бразилии определится во втором туре выборов
4 октября 2010, 09:44 [ «Аргументы Недели» ]
Новый президент Бразилии определится по итогам второго тура голосования. Второй тур президентских выборов в Бразилии пройдет 31 октября.
В нем примут участие кандидат от правящей Партии трудящихся бывшая глава президентского аппарата Дилма Роуссефф и экс-губернатор штата Сан-Паулу, выдвиженец оппозиционной Партии бразильской социал-демократии Жозе Серра.
Победу накануне одержала кандидат от правящей партии Дилма Роуссефф, набравшая 47% голосов избирателей. Чтобы стать президентом в первом туре ей было необходимо набрать более 50% голосов.
Экс-губернатор штата Сан-Паулу Жозе Серра получил голоса 33% избирателей.